Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым военный конфликт в Нагорном Карабахе. Глава немецкого правительства призвала стороны прекратить огонь.

Об этом во вторник, 29 сентября, информирует РИА Новости.

Так, Меркель выразила озабоченность сложившейся ситуацией и призвала лидеров Армении и Азербайджана прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Также она обратилась к руководству соседних стран с просьбой посодействовать мирному урегулированию конфликта.

Канцлер подчеркнула, что альтернативы мирному урегулированию карабахской проблемы не существует, а также заявила о необходимости вернуться к мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь премьер Армении отметил, что с начала обострения ситуации на границе с Азербайджаном Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Пашинян призвал Меркель приложить "все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион".

Какие заявления сделал президент Азербайджана в ходе разговора с канцлером ФРГ не сообщается.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. На следующий день стало известно, что Ереван готовится к долгосрочной войне в регионе.

Ранее мы писали, что вооруженные силы Армении заявили о намерении использовать в Нагорном Карабахе ударные системы большой дальности и разрушительной мощи.