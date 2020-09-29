В Австрии на фоне пандемии коронавируса в венских кофейнях просят посетителей заполнять специальные бланки с личными данными. Эти меры вводят, чтобы в будущем проинформировать гостей заведения, если кто-то из людей за соседним столиком заболеет Covid-19.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" на своем Telegram-канале во вторник, 29 сентября.

Так, в бланке нужно написать свое имя, номер телефона и адрес почтового ящика.

Напомним, на прошлой неделе Австрия вернула часть ограничительных мер из-за ускорения распространения коронавируса в стране. Новые правила вступили в действие 21 сентября и предусматривают уменьшение социальных контактов, ношение масок в общественных метах, а также комендантский час с 01:00.

Ранее мы писали, что в Индонезии местные власти и волонтеры придумали необычный способ в борьбе с пандемией Covid-19. Нарушителей масочного режима катают на катафалках и укладывают в гробы, чтобы местные жители задумались о последствиях своих действий во время пандемии.