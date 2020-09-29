Бывший глава Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области обвиняется в служебной халатности в связи с гибелью 33 человек на трех пожарах в Одессе в 2019 году.

Об этом во вторник, 29 сентября, информирует пресс-служба Госбюро расследований.

"Досудебным расследованием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и служебной халатности бывшего чиновника, который был ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, в течение 2019 на территории Одессы произошло три масштабных пожара, в которых погибли люди", - говорится в сообщении.

Так, в ГБР рассказали, что дело против экс-начальника ГСЧС в Одесской области возбуждено в связи с:

"Вследствие систематического ненадлежащего исполнения руководителем ГУ ГСЧС в Одесской области своих служебных обязанностей в 2019 году на территории г. Одесса произошло 3 пожара, которые привели к тяжелым последствиям в виде гибели 33 человек и нанесли материальный ущерб в особо крупном размере на суммеу 4, 9 млн грн", - добавили представители ведомства.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Вчера 28 сентября обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась в причинах пожара в одесской психбольнице в июне прошлого года.

Также мы писали о том, как в апреле в Одессе снова вспыхнули руины сгоревшего в декабре 2019 года колледжа. Тогда пожар возник на 5 этаже недействующего здания.