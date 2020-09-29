Вооруженные силы Армении намерены использовать в Нагорном Карабахе ударные системы большой дальности и разрушительной мощи.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушану Степанян сообщает Telegram-канал "Пул №3".

"Вооруженные силы Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи. Это решение было принято после того, как рано утром во вторник, 29 сентября. азербайджанские ВС вдоль всей линии фронта перешли к наступательным действиям, используя тяжелые огнеметные системы ТОС-1, РСЗО "Смерч" и иные системы", - заявила Степанян.

По ее словам, использование этих средств меняет всю логику и масштаб боевых действий, поднимая их на новый уровень.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. НА следующий день стало известно, что Ереван готовится к долгосрочной войне в регионе.

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