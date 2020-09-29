Во вторник, 29 сентября, стало известно, что народный артист СССР, художественный руководитель камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет подхватил коронавирусную инфекцию. Сейчас музыкант проходит лечение и чувствует себя хорошо.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства сообщает ТАСС.

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", - заявил источник.

В Русском концертном агентстве так же сообщили, что в связи с болезнью маэстро на концертах в турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО) по городам России за дирижерским пультом его заменит эквадорец Фредди Кадена. 1 октября коллектив выступит в Санкт-Петербургской филармонии, 2 октября - в Казани, 4 октября - в московском концертном зале "Зарядье".

Юрию Башмету 67 лет. Он лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, обладатель премии Grammy.

Ранее мы писали, что музыкант отмечал свои 65 лет. Вместе с тем юбилей для артиста стал двойным - он также отпраздновал 50-летие карьеры альтиста.

Также сообщали, что голливудский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом в свой день рождения.