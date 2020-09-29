Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уезжает на несколько месяцев в Соединенные Штаты Америки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и прикрепил к посту фото из аэропорта.

"Последующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, что будет непосредственно влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша часто эмоции берут верх. Мыслями обязательно буду делиться, а некоторые из них воплотим в жизнь после возвращения. Вернусь сильнее", - поделился Гончарук.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировала его внезапный отъезд.

"Экс-премьер Украины Алексей Гончарук объявил, что на несколько месяцев улетает в США. А конкретно - на "Вашингтонщину". Тревожно за Америку. Все-таки выборы у них на носу.

За Украину не тревожно. Уже был опыт одного "американского студента" Вакарчука, который также уезжал на стажировку в США, потом вернулся политиком, а потом из политиков вышел. Без чести и славы", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Гончарук, который занимал пост премьер с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020, прогнозирует досрочные выборы президента в Украине.

Также сообщали, что экс-премьер после полугода без работы устроился в организацию Atlantic Council.