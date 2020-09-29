В понедельник, 28 сентября, об уходе из телеграм-канала Nexta заявил его главный редактор Роман Протасевич. Он возглавлял самый популярный русскоязычный канал, который с самого начала протестов в Беларуси их направлял и курировал.

Обращает на себя внимание, что уход Протасевича произошел аккурат тогда, когда численность митингов в Минске пошла на спад после инаугурации Александра Лукашенко. При этом сам Протасевич говорит, что имел место конфликт с руководителей проекта Степаном Путило.

"Страна" разбирается, почему Роман Протасевич покинул Нехту, а также рассказывает, что о нем известно.

Версия №1 - конфликт с Путило или новый проект

Роман Протасевич - наемный сотрудник. Он был в подчинении Степана Светлова (настоящая фамилия - Путило) - основателя Нехты.

В интервью Юрию Дудю, которое вышло на ютубе 18 сентября, Протасевич высказался о своем шефе Путило. Отвечая на вопрос, он заявил, что из-за высокой популярности телеграм-канала и молодого возраста Путило - ему 22 года - "мало кто смог бы полностью оставаться на земле". То есть дал понять, что "Светлов" оторвался от реальности и сильно зазнался.

Дудь спросил о Путило: "Местного Лукашенко он включает?" В ответ Протасевич рассмеялся, на что Дудь сказал: "Смех лучше любого ответа". Тогда главред добавил: "По отдельным вопросам у нас есть недопонимание, но мы одна команда и продолжаем работать".

Однако уже через 10 дней - 28 сентября, Роман Протасевич написал пост в твиттере, что он больше не имеет "никакого отношения к проекту Nexta". По его словам, решение принял он и оно не было спонтанным. Также он сказал, что уходит с экранов девайсов подписчиков ненадолго.

Обычно, когда люди говорят, что решение о смене работы было взвешенным, то подразумевается, что человек думал об этом на протяжении месяцев. При этом интервью с Дудем записывалось в сентябре и уходить Протасевич, похоже, не собирался.

Отсюда можно сделать вывод, что то самое недопонимание с Путило, о котором он говорил, развилось. После чего он и принял решение уйти. Отчасти подтвердить эту версию может, что никаких добрых слов о проекте, пожеланий своим бывший коллегам успехов он не написал (как обычно делают люди, которые уходят по-хорошему и без скандалов).

Позже в комментарии российским СМИ Протасевич подтвердил, что истинная причина - разногласия с Путило, мол, не смогли прийти "к общему видению того, как должен развиваться проект дальше".

И еще интересный момент: Протасевич указал, что ушла из Нехты и журналист Екатерина Ерусалимская.

О себе в комментарии Дудю Ерусалимская рассказала, что в Польше живет уже десять лет. Туда она уехала из-за своих политических взглядов и поступила учиться по программе Калиновского (была создана в 2006 году для белорусских студентов в Варшавском университете премьер-министром Польши, - Ред.)

По словам Ерусалимской, получила польскую стипендию - "помощь Евросоюза для детей репрессированных и активных людей". Кто из ее родителей был подтвержден репрессиям Екатерина не уточнила.

Учитывая, что Роман Протасевич пообещал новые встречи в эфире, возможно, он получил более выгодное предложение по работе и пригласил уйти члена своей команды. Или же скандал с Путило был насколько сильный, что затронул и рядовых сотрудников, в том числе Ерусалимскую.

После ухода Протасевича телеграм-канал NEXTA (читай - Степан Путило) опубликовал свою версию увольнения Романа Протасевича.

Из нее следует, что в редакции начались структурные изменения, при которых должность главного редактора сокращалась. В то же время, есть упоминание того, что сотрудничество с Протасевичем "не всегда было легким".

То есть определенный конфликт между ним и Путило существовал.

"Ни для кого не секрет, что каналы NEXTA постоянно развиваются. В связи с резким ростом количества наших читателей, число которых за последние два месяца выросло шестикратно, мы начали процесс расширения и дальнейшей профессионализации редакций наших каналов в Telegram и YouTube, который будет завершён после нашей общей победы.

В связи с последними сообщениями в различных медиаресурсах, мы хотели бы опровергнуть информацию о том, что основатель NEXTA Степан Светлов и бывший главный редактор Роман Протасевич "не сошлись во мнении относительно будущего проекта". Во-первых, в связи с нашей бело-красно-белой революцией, все силы и возможности NEXTA в это непростое время направлены в первую очередь на поддержку белорусского народа в его мирном стремлении к демократии и укреплению независимости Беларуси. Никаких разногласий насчёт этого нет и быть не может. Во-вторых, ещё 7 сентября при участии Романа было принято решение отказаться от должности главного редактора в связи с грядущими изменениями в структуре каналов NEXTA.

А уже с первого октября нашу команду решили покинуть Рома и Катя.

Спасибо им за то, что в течение последнего «горячего» периода они были частью нашего дружного коллектива, хоть и не всегда это сотрудничество было лёгким. Мы желаем нашим бывшим коллегам удачи в их новых начинаниях!".

Версия 2. Беломайдан сворачивают?

Нельзя не отметить, что уход Протасевича совпал по времени с затуханием Беломайдана.

Протесты уже давно зашли в определенный тупик. Они не смогли добиться прорыва на тех направлениях, которые формулировал тот же канал "Нехта" - например, устроить массовую забастовку и остановить промышленность Беларуси. Что нанесло бы серьезный удар по Лукашенко.

Еще раньше исчезли перспективы и у силового противостояния с властями - милиция и внутренние войска остались верны Лукашенко. А попытки телеграм-канала Nexta радикализировать протесты успехом не увенчались.

Их недавние призывы, к примеру, брать на акции фото силовиков, которые якобы замешаны в избиениях, никто по факту не поддержал.

А после инаугурации президента стало понятно, что Бацька у власти остается - как минимум до следующих выборов (которые могут быть и досрочными - после изменений в Конституцию). Ответный митинг Беломайдана собрал уже заметно меньше людей, чем в прошлые разы. Никто особо не внял и новым просьбам "нехты" - выходить с портретами Тихановской. При этом белорусские силовики показали, что господствуют на улицах.

Отметим, что телеграм-канал Nexta стал знаменитым как раз в начале акций протеста в Беларуси. И так совпало, что кадровый исход начался одновременно с затуханием Беломайдана.

Как уже говорилось, кроме Романа Протасевича из проекта решила уйти журналистка Екатерина Ерусалимская. После чего сторонники белорусских протестов заговорили о проигрыше всего движения.

"Теперь еще больше людей будет думать что проиграли и даже Нехта сдувается", - пишут они в ответ на твиты Протасевича.

Отметим, что оба канала "Нехты" обновляются, как и раньше - реже утром и днем и чаще вечером, когда начинаются митинги. Особых отличий по контенту незаметно.

При этом очевидно, что тупик с протестами не мог не сказаться на работе телеграм-канала. И не исключено, что реорганизация, о которой рассказывал создатель "Нехты" Степан Путило, связана именно с этим.

Роман Протасевич - что о нем известно

Роман Протасевич - белорусский оппозиционер со стажем. Еще в 2012 году его задерживала милиция как администратора соцсетей, контент которых был направлен против Александра Лукашенко и власти в целом.

Протасевич также был членом "Молодого фронта". Она еще до событий 2020 года организовывала протесты против Лукашенко и боролась за расширение белорусского языка в ущерб русскому.

Роман Протасевич был журналистом "Еврорадио", которое финансируется Польшей и Литвой, а также "Радио Свобода". Выступал за декоммунизацию по украинскому примеру и легализацию каннабиса.

В интервью Юрию Дудя Протасевич раскрыл новые факты своей биографии. А именно, что он приезжал на Евромайдан в Украину - "было интересно, как все это работает". По его словам, он был наблюдателем, в протестах не участвовал. Тем не менее, спустя неделю после приезда в Киев он пострадал в столкновениях с "Беркутом" и уехал на родину.

Еще, по словам Протасевич, на протяжении года он работал на Донбассе в зоне АТО в качестве журналиста-фрилансера.

В Польше, где дислоцируется редакция Нехты, Протасевич находится с лета 2020 года. В июне он приезжал туда "погулять", а с 1 августа, за неделю до выборов президента Беларуси, переехал в Варшаву на ПМЖ.

В том же интервью Дудю он прямо признал финансовое участие поляков в их проекте. Подробнее об этом читайте здесь.