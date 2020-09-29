Нардеп Александр Юрченко, которого подозревают в коррупции, дал первый публичный комментарий прессе после того, как его обвинили в получении взятки. По словам депутата, он невиновен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Я докажу всем, что я невиновен", - сказал народный депутат. Впрочем, Александр Юрченко не дал четкий ответ на вопрос, был ли это его голос на пленках, которые слили в интернет.

"Я не могу нарушать закон и комментировать материалы уголовного дела в отличии от НАБУшников, которые слили эту запись каким-то народным депутатам",- заявил Юрченко.

По словам Юрченко, залог (3 миллиона гривен - Ред.) за него внесли люди, небезразличные к проблемам бытовых отходов и мусорных свалок в Киевской области. Кто именно заплатил залог, депутат отвечать отказался.

Напомним, по данным следствия, Александр Юрченко сначала требовал взятку в размере 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту, а потом просил еще 200 000 долларов для подкупа народных депутатов, членов профильного Комитета Рады за голосование за представленные им предложения.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе нардепа Юрченко арестовали под залог в 3 миллиона гривен.