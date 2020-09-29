Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" в Нагорном Карабахе третьего мотострелкового полка "Мартуни" армянских вооруженных сил в ходе боевых действий.

Об этом пишет агентство РИА "Новости", во вторник, 29 сентября.

"В результате обстрела азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни", дислоцированный на территории Ходжавендского района. В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", - заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

В то же время Армения уже традиционно опровергла это сообщение. В Ереване к тому же заявили, что не исключают боевых действий непосредственно на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, новый виток эскалации старого конфликта в Нагорном Карабахе начался в воскресенье, 27 сентября.

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Кроме того сообщали, что власти Азербайджана заблокировали доступ на территории страны к социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам.