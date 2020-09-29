Сегодня в Украине вспоминают жертв массовых расстрелов Бабьего Яра. Это урочище на северо-западе Киева, где нацисты с 1941 по 1943 год убили десятки тысяч людей.

Убивать людей начали 27 сентября - в Бабьем Яру казнили сотни пациентов психиатрической клиники имени Павлова. А 29 сентября начались массовые расстрелы евреев Киева, которых собирали в Бабий Яр под предлогом переписи и последующей депортации.

Эта дата официально и отмечается как день памяти жертв Бабьего Яра. Точнее, жертв нацистов и коллаборационистов, которые также участвовали в расстрелах.

Впрочем, если взглянуть на сегодняшние посты украинских чиновников и депутатов, которые уже начали скорбеть в соцсетях, становится непонятно, кто же убивал людей в Бабьем Яру. О роли нацистов многие из них не говорят вообще ни слова.

О том как сегодня вспоминали годовщину трагедии - читайте в статье "Страны".

Страшная инсталляция. Как отмечали годовщину трагедии

Сегодня в Бабий Яр приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Интересно, что накануне визита президента в Бабий Яр там появилась достаточно жуткая инсталляция - фигуры, символизирующие расстрелянных людей.

Создатели скульптур - украинский театральный режиссер Влад Троицкий и российский коллега Илья Хржановский - режиссер скандального фильма "Дау", по поводу которого в Украине заведено уголовное дело.

Инсталляцию открыли как раз к 79-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. На ее открытии и побывал Зеленский.

Правда, у себя в телеграм-канале Зе опубликовал только фото с цветами - инсталляцию он не показал. Позже на сайте президента вышло сообщение о его участии в церемонии - но и там фотографий с инсталляцией не было.

Полное видео с участием президента в церемонии опубликовал мемориальный центр "Бабий Яр". На нем видно, что объект искусства стоит рядом с тем местом, куда приехал Зе.

Вскоре того, как Зе уехал, металлические фигуры разобрали и положили на землю.

Остались стоять прострелянные пулями столбы, которые символизируют убитых людей.

Речей во время церемонии не говорили. Зато в соцсетях каждый упоминал трагическую дату по-своему.

Кто "забыл" о нацистах

Спикер парламента Дмитрий Разумков в своем обращении пишет, что "кто-то считал себя вправе отнимать жизнь", но кто именно - не уточняет.

"Сегодня Украина чтит память жертв трагедии Бабьего Яра. Масштабы этого бедствия стали болью не только для Украины, но и для всего мира. Только потому, что кто-то считал себя вправе отнимать жизнь, погибли десятки, сотни тысяч людей. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда должны помнить эти страшные страницы истории и делать все от нас зависящее, чтобы такого больше никогда не повторилось ни на территории Украины, ни в любой другой стране мира.

Вечная память всем невинным жертвам этой трагедии!".

У вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной тоже историческая амнезия. Она пишет, что в этот день 79 лет назад "начались массовые расстрелы еврейского населения". Но расстрелы сами по себе не начинаются. Кто же их начал - вице-премьерша дипломатично не уточняет. Заявляя к тому же, что это еще и фактор объединения Украины с Европой.

"Трагедия Бабьего Яра - горькая страница общей истории Украины и Европы, когда более ста тысяч человек стали жертвами ненависти и жестокости".

В том же духе высказался Петр Порошенко и его депутаты.

Экс-президент также забыл, что расстрелы в Бабьем Яру вела нацисткая Германия. Зато в своем посте он прошелся по "агрессору", с которым Украина воюет сейчас.

У его коллеги по партии Иванны Климпуш-Цинцадзе те же нарративы - с намеками на борьбу с Россией. При этом о немцах, которые убили десятки тысяч людей в Бабьем Яру, у депутатки ни слова.

"Сейчас, когда по всей планете автократии снова поднимают голову, память о жертвах Холокоста должна побуждать всех нас к более решительным действиям. Ведь то, что кажется невозможным, к сожалению, возможно, если мы не противодействуем злу", - пишет она.

Экс-премьер Арсений Яценюк написал развернутый пост о Бабьем Яре и Холокосте, но также решил не упоминать, кто же все-таки его устроил и когда. Называя виновников трагедии максимально неконкретно - "человеконенавистники".





Посольство США в Украине также не упомянуло нацистов. Но хотя бы, в отличие от вышеперечисленных политиков, вспомнило про Вторую мировую войну. И даже про советских военнопленных, расстрелянных в Бабьем Яру. О них также все остальные позабыли.

"Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем около 34 тыся евреев - мужчин, женщин и детей, жестоко убитых в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, а также тысячи других евреев, советских военнопленных, ромов и тех, кто потерял там жизни во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении представительства.

Украинская СБУ также предпочла не говорить, кто убивал людей во время нацистской оккупации.

Что заявил Зеленский и "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский сегодня возложил цветы в Бабьем Яру и обвинил в убийствах нацистских оккупантов. Он назвал то, что произошло, трагедией украинского и еврейского народа.

Напомним, что зимой он, будучи в Польше, обвинил в Холокосте СССР, что вызвало большой скандал. Но сегодня такие заявления уже не звучали.

"Есть слова, после прочтения которых становится жутко. Слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Слова, является символом зверской ненависти.

Это слова объявлений, которые развешивали в Киеве нацистские оккупанты. В них всем евреям города и окрестностей предписывалось прибыть 29 сентября 1941, в 8 часов утра, с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. А тем, кто не подчинится, угрожали расстрелом.

Конечно, жутко становится не от самих слов, а от бездушных действий, стоявших за ними. Когда за два последующих дня в урочище Бабий Яр нацисты убили почти 34 000 человек. А за два следующих года, по разным подсчетам - от 70 до 200 тысяч человек. Убили только за то, что они евреи. А потом - только за то, что они ромы, украинцы, военнопленные.

Казненные в Бабьем Яру - это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце.

79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница. Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Чтобы больше никогда в истории ни по одной национальности нигде в мире не появлялись подобные объявления.

Никогда снова!

Вечная память погибшим в Бабьем Яру!" - написал Зеленский в Telegram.

Еще раньше партия "Слуга народа" заявила, что расстреливали людей нацисты. Однако при этом в числе жертв указали и деятелей "украинского националистического движения". Хотя многие из них как раз политику геноцида евреев поддерживали и оправдывали. Упомянуты и подпольщики, но не сказано к какому "движению" они принадлежали (видимо потому что многие из них были коммунистами).

"В течение двух дней, 29-30 сентября 1941 года, в урочище Бабий Яр нацисты расстреляли почти 34 000 представителей еврейского населения Киева. В военные годы в Бабьем Яру казнили не только евреев - общее количество жертв составляет минимум 100 000. Среди них ромы, деятели украинского националистического движения, военнопленные, подпольщики, гражданские заложники".

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский ответил на пост Петра Порошенко о Бабьем Яре. Он напомнил экс-президенту, что при его каденции власти реабилировали пособников нацистов из числа украинских националистов, которые участвовали в Холокосте.

"Пётр Алексеевич Порошенко, после того, как вы сделали всё, чтобы уравнять тех, кто непосредственно помогал нацистам убивать в Бабьем Яру, полностью воспроизводил их идеологию, приехал в нашу страну в их обозе и их вассалом с теми, кто положил конец массовому уничтожению людей, читать ваши завывания по поводу годовщины трагедии Бабьего Яра противней, чем обычно.

С Парубием обсудите глубину трагедии и проект памятника, только аккуратней, в его варианте там шевроны немного нацистского образца будут".

Нардеп от "Оппозиционной платформы", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик не только упомянул о нацистах, но и напомнил, что их идейные последователи сегодня чувствуют себя вольготно в Украине. А это значит, что урок Бабьего Яра не усвоен, и трагедия может повториться.

Сегодня одна из самых ужасающих дат в истории не только Украины, но и человечества: День памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Страшный конвейер смерти, где нацисты за два дня расстреляли почти 34 тысяч человек, не забывая при этом отсортировывать ценные вещи.

Масштабы бедствия и его чудовищность настолько велики, что и через 79 лет к нему невозможно относиться без чувств, без содрогания, без эмоций. Вот уж действительно: преступления против человечности не имеют срока давности.

История сослагательного наклонения не имеет, но его допускает будущее. И если сегодня, в наши дни, когда в стране, понесшей такие огромные человеческие жертвы, делаются попытки реабилитации нацизма и его пособников, - если не пресечь это на корню, мы рискуем взрастить чудовищ уже на нашей, украинской почве.

Я не устаю поражаться, как в Украине, где еще живы свидетели Холокоста, национализм не только допускается, но и становится идеологическим ядром государственной политики? Или настойчивое желание одной части страны нагнуть под себя другую, лишив ее законного права говорить на родном языке – это не национализм?

Или переименовывать улицы именами фашистских коллаборантов – это что-то другое?

Если реабилитация эсэсовцев возможна, значит, занося пистолет над чьим-то затылком, эти люди были в чем-то правы? А упавшие замертво в ров евреи, цыгане, советские военнопленные – в чем-то виноваты? Нашей стране пора очнуться. Национализм ничего общего с патриотизмом не имеет, зато становится замечательным фундаментом для геноцида, история нам уже это показала. Давайте помнить ее уроки".