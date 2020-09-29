Во вторник, 29 сентября, железнодорожники Кривбасса начали итальянскую забастовку или "работу по инструкции", в поддержку протеста горняков ПАО" Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК), которые более 20-ти дней бастуют под землей.

Об этом со ссылкой на машиниста Криворожского депо, председателя первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Вячеслава Федоренко сообщает "Укринформ".

"Работники Криворожского депо сегодня, в поддержку протеста горняков ПАО" Криворожский железорудный комбинат "(КЖРК), начали итальянскую забастовку - "работу по инструкции". Это предполагает безупречное выполнение своих должностных обязанностей на работе. Однако есть нормативные документы, которым должны соответствовать машины и механизмы, на которых мы работаем, а они не соответствуют, потому что локомотивы эксплуатируются с 60-х годов, а с 2012 года прекратили выполнять капитальные ремонты. Таким образом, мы обратим внимание на то, что нарушается охрана труда, трудовое законодательство по оплате труда", - сказал Федоренко.

Кроме того, железнодорожники поднимают вопрос о льготном обеспечении пенсий и включении профессий в список льготных должностей №1, 2, это касается, в частности, должностей машиниста электровоза, помощника машиниста электровоза и тепловоза.

В то же время председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, пояснил, что переговоры, которые были запланированы на 28 сентября, между работниками железной дороги, лидерами Свободного профсоюза железнодорожников Украины и местным руководством "Укрзализныци", можно считать несостоявшимися.

"По словам железнодорожников, и.о. директора регионального филиала Приднепровской железной дороги Александр Заруба пришел на переговоры неподготовленным, не владея вопросами ни по кризисным явлениям на предприятии, ни по механизмам их решения", - написал Волынец в Facebook.

Отметим, итальянская забастовка - форма протеста, при которой работники предприятия предельно строго выполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Такая форма протеста вполне эффективна, поскольку работать строго по инструкциям практически невозможно, это приводит к замедлению рабочих процессов, спаду производства и убыткам предприятия.

Впервые эта форма рабочего протеста была применена в Италии в начале 20-го века.

Напомним, акция шахтеров в Кривом Роге началась 3 сентября. По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в забастовке участвовали 393 работника. В тот же день туда должны были выехать представители центрального офиса Гоструда "в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей".

Также "Страна" рассказывала, что руководство железорудного комбината в Кривом Роге отказалось выполнять требования шахтеров. В связи с этим на ситуацию призвали повлиять премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского.

После чего на 23-й день стачки руководство "Кривбассрудкома" остановило производство и заявило, что готово к переговорам с шахтерами.