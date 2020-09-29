Президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня находится с визитом в Литве, заявил, что для достижения долгосрочного мира в Европе необходимо сотрудничество с Москвой.

Об этом сообщает Delfi.

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - сказал Макрон.

Так, по словам президента Франции, он понимает обеспокоенность Литвы по поводу России. Однако, по его мнению, нельзя "жить так, словно Европа - далеко удаленный от России остров".

"Поэтому нам следует работать стратегически. Нужно стремиться к созданию архитектуры безопасности, восстановлению сотрудничества, восстановлению доверия, которое не допускает нарастания напряженности, но позволяет бороться с кибернетическими атаками, дезинформацией и дестабилизацией", - заявил Макрон.

По словам президента Франции, укрепляя суверенитет и безопасность Евросоюза, при наличии такого диалога, европейским странам удастся стать сильнее.

Напомним, Макрон потребовал у России объяснений об отравлении Навального.

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