Между Азербайджаном и Арменией продолжается вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. В результате воздушного обстрела в карабахском городе Гадрут погибла женщина, а еще три человека получили ранения.

Об этом со ссылкой на главу администрации города пишет агентство "Интерфакс", во вторник, 29 сентября.

"Удар беспилотником был нанесен по двору дома. Погибла пожилая женщина, трое жителей ранены", - сообщил чиновник.

В то же время в Минобороны Азербайджана заявили, что их войска с сегодняшнего утра продолжают наступление в направлении города Физули.

"С 07.00 до 08.00 еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта", - говорится в сообщении. Сейчас боевые действия продолжаются.

Также генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении 14-летнего подростка в результате обстрела военными Армении села Джочуг Марджанлы Джебраилского района.

"28 сентября в 18:00 в результате обстрела армянскими ВС сельский житель Хилал Хазиев 2006 г.р. получил осколочные ранения в область головы во время выгула скота... и был госпитализирован", - добавили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели девяти и ранении 32 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения. Таким образом, число раненых достигло 33.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Также мы сообщали, что Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы в зоне военных действий.

Между тем, в Минобороны Армении не исключили, что в ходе боевых действий применят ракетные комплексы "Искандер" в Нагорном Карабахе.