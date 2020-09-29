28 сентября на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с телеведущей Лерой Кудрявцевой. На видео обращает на себя внимание живот, который заметно округлился у Собчак. Видимо, желание журналиста родить второго ребенка все-таки сбывается.

38-летняя Ксения Собчак надела юбку-плиссе голубого цвета. Такой наряд предусматривает узкую талию и свободный крой. Несколько раз по ходу интервью журналист кладет руку на живот и видно, что "воздуха" под юбкой нет.

Полную версию интервью "Осторожно Собчак" с Лерой Кудрявцевой мы прикрепляем ниже.

Сейчас Ксения Собчак состоит во втором браке с режиссером Константином Богомоловым. 13 сентября 2020 года пара отпраздновала первую годовщину свадьбы, на которую они, напомним, ездили в катафалке.

В связи с этим Собчак написала пост в Инстаграме о любви к своему супругу и поблагодарила его за счастье.

Уже тогда, в сентябре 2019-го, ходили слухи, что Ксения Собчак беременная. Но, как видим, они не подтвердились. Об этом Собчак, кстати, напомнила по ходу общения с Лерой Кудрявцевой. Сейчас также ни Ксения, ни Константин пока официально не подтверждали беременность.

Ксения Собчак уже воспитывает ребенка от бывшего мужа Максима Виторган. Мальчика зовут Платоном, он родился в ноябре 2016 году, скоро парню исполнится четыре года. Он носит двойную фамилию - матери и отца.

Платон Собчак-Виторган очень похож на маму - он блондин с голубыми глазами. Судя по кадрам, которые размещает Собчак в Инстаграме, мальчишка умный, общительный и веселый.

Будучи беременной Платоном, Ксения незадолго до родов снялась в журнале моды обнаженной. На обложке она руками прикрывала грудь и живот.

Во время первой беременности ведущая не сильно поправилась и быстро пришла в форму. В марте 2018 года Собчак уже участвовала в выборах президента России в качестве кандидата. Она набрала 1,68%, в абсолютных числах это 1,2 миллиона голосов.