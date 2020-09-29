В четверг, 1 октября, NASA запустит на орбиту ракету-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus. Он должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 3,6 тонн груза.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

"Коммерческий грузовой провайдер NASA компания Northrop Grumman планирует 1 октября в 21:38 по времени Восточного побережья США отправить к МКС очередную миссию снабжения", - сказано в сообщении.

Ракету запустят с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. На сегодня погодные условия в указанной местности на 70% благоприятствуют для проведения запуска.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 октября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity. "Поймать" корабль предстоит члену экипажа МКС американскому астронавту Крису Кэссиди при поддержке российского космонавта Ивана Вагнера.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Планируется, что он пробудет в составе станции до середины декабря. Cygnus заберет со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета, в ходе которого будут проведены эксперименты, по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Напомним, в августе корабль Crew Dragon вернулся с МКС на Землю, успешно сев в Атлантическом океане.

Также мы писали, что в конце прошлого года космический аппарат Boeing Starliner с едой для космонавтов не долетел до МКС.