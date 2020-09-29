Во вторник, 29 сентября, народные депутаты рассмотрят изменения в госбюджет на 2020 год по реализации положений статьи закона о рынке природного газа. Так же нардепы рассмотрят законопроект №3628 о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей, которые в них используются, лицам не достигшим 18 лет.

Об этом свидетельствует повестка дня парламента Украины на 29 сентября.

Кроме того, в первом чтении нардепы намерены определиться относительно обеспечения качества учебной литературы, совершенствования прохождения государственной службы и упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Также сегодня парламент рассмотрит вопросы совершенствование правового регулирования дистанционной работы и защиту жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

На повестке дня сегодня так же и не признание легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Ранее мы писали, что Рада одобрила возвращение бэби-боксов для новорожденных.

Также сообщали, Рада выделила 2,2 млрд грн на субсидии для "Укравтодора" за счет сокращения льгот.