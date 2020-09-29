Сегодня, 29 сентября, в Харькове прощаются с одним из курсантов, погибшим в авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

Так, церемония началась в 09:00 у Мемориала Славы. В Харькове прощаются с Виталием Вильховым, который выжил в самой катастрофе, но утром 26 сентября скончался в больнице.

Всего в авиакатастрофе самолета Ан-26 погибли 26 курсантов. Один человек, который находился на борту в тот день, выжил. Сейчас ведется следствие и осуществляются экспертизы по ДНК погибших, которые продлятся около 2-3 недель. Поэтому прощание с 25 курсантами и офицерами пока объективно невозможно.

Также мы писали о том, как проходит расследование авиакатастрофы под Чугуевом. Следователи уже провели 25 генетико-молекулярных экспертиз и 40 допросов.