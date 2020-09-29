По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Украине подтвердилось еще 3 627 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 204 932 человека.

Вчера, 28 сентября в Украине был выявлен 2 671 случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло отметки в 201 305 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 4 065 пациентов с этим диагнозом (+ 69 за сутки). Выздоровели уже 90 250 пациентов (+1 797). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 110 617 человек (+ 1 761 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что вирусолог из США назвал главную "хитрость" Covid-19.

Также "Страна" рассказывала о том, что NASA переносит миссию на спутник Сатурна из-за коронавируса.