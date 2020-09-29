По состоянию на конец сентября 2020 года действующий президент США Дональд Трамп по рейтингу почти догнал своего конкурента на президентских выборах от демократов Джо Байдена. Разница между ними, по данным социологов, составляет всего 2%.

Об этом со ссылкой на соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll пишет The Hill.

Так, социологи выяснили, что за Трампа готовы проголосовать 45% американцев, а за Байдена - 47%. По сравнению с августом Трамп получает на 3% больше поддержки. А Байден - наоборот - теряет симпатии населения. Всего за месяц его рейтинг снизился на 2%.

Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономической политики администрации Трампа.

Напомним, 29 сентября состоятся первые дебаты между кандидатами в президенты США. Трамп намерен требовать прохождения Байденом теста на наркотики.

Также мы писали о том, что Трамп собрал на свое переизбрание 325 млн долларов. Но у Байдена еще больше.