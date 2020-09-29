Эммануэль Макрон находится в Литве. Фото: Flickr

Во вторник, 29 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Литве. Там он встретится с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. 

Об этом со ссылкой на администрацию президента Франции пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что Макрон встретится с Тихановской в первой половине дня в Вильнюсе. Таким образом французская сторона продемонстрирует поддержку белорусской оппозиции. 

Также Макрон на совместной пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой заявил о намерении поддержать санкции против руководства Беларуси.

Напомним, Тихановская призвала Макрона стать посредником в диалоге с Лукашенко.

Также мы писали, что Лукашенко назвал Макрона незрелым и сказал, что президент Франции должен был уйти в отставку два года назад.

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