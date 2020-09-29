Государственное бюро расследований (ГБР) отчиталось о том, какие меры приняты в ходе выяснения причин катастрофы военного Ан-26.

Расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 416 Криминального кодекса Украины - "Нарушение правил проведения полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия".

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Итак, по состоянию на 28 сентября 2020 следователями ГБР проведены такие следственные действия:

- осмотр места происшествия, в ходе которого выявлено значительное количество вещественных доказательств и обнаружено 2 бортовых самописца (черные ящики);



- осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;



- назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;



- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;



- в воинской части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;



- получена информация и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, государственного предприятия "Антонов", командования Военно-воздушных Сил ВС Украины;



- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;



- отобраны биологические образцы для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы у 18 родственников погибших курсантов и 7 родственников членов экипажа;



- назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;



- истребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;



- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико- молекулярных экспертиз.

"После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на особом контроле руководства Государственного бюро расследований. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в пресс-службе ГБР.

Ранее "Страна" в материале "Делают крайним пилота, а не разруху" выяснила, что стало известно о трагедии Ан-26 через три дня после катастрофы.