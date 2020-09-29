Сегодня, 29 сентября, Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудит военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Об этом со ссылкой на собственный источник в штаб-квартире ООН передает "Интерфакс".

По словам источника, встреча членов Совета безопасности состоится в формате закрытых консультаций сразу же после заседания по ситуации на Ближнем Востоке, которое в свою очередь начнется в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 по Киеву - Ред.).

Источник уточнил, что официальный запрос о проведении обсуждения конфликта на Кавказе поступил от пяти европейских стран - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.



Напомним, что вчера, 28 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и заявил о необходимости возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Он так же призвал обе стороны к немедленному прекращению огня.

Ранее "Страна" сообщала, что Армения готовится к долгосрочной войне в Нагорном Карабахе.