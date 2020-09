После того, как число жертв Covid-19 на планете превысило один миллион человек генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал специальное видеообращение в котором призвал человечество учиться на своих же собственных ошибках.

"Мы достигли страшной вехи. Пандемия Covid-19 унесла жизни уже миллиона людей. Это ошеломляющая цифра", - заявил Антониу Гутерриш в видеообращении, которое разместил в своем Twitter.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i