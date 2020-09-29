Коронавирус унес жизни миллиона человек. фото: pixabay.com

После того, как число жертв Covid-19 на планете превысило один миллион человек генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал специальное видеообращение в котором призвал человечество учиться на своих же собственных ошибках.

"Мы достигли страшной вехи. Пандемия Covid-19 унесла жизни уже миллиона людей. Это ошеломляющая цифра", - заявил Антониу Гутерриш в видеообращении, которое разместил в своем Twitter.

"Они были отцами и матерями, женами и мужьями, братьями и сестрами, друзьями и коллегами", - сказал генсек ООН.

Антониу Гутерриш так же добавил, что из-за опасности инфекции у родственников и близких не было возможности как следует попрощаться.

Он призвал человечество учиться на своих ошибках, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и тщательно мыть руки.

Ранее "Страна" сообщала, что доктор Комаровский назвал бредом меры против коронавируса в школах и дал свои рекомандации.

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