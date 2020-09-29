В конце рабочей недели народные депутаты фракции "Слуги народа" планируют совершить поездку на Донбасс. Они посетят линию разграничения.

Как сообщают источники "Страны", поездка состоится в пятницу.

"В пятницу после окончания заседания Рады полетим на линию разграничения. В субботу назад", - сказал источник нашему изданию.

Как сообщала "Страна", "слуги народа" сейчас активно педалируют тему Донбасса и мирного процесса. Например, мы писали о заявлении нардепа-ресторатора Николай Тищенко, что он будет заниматься вопросами Донбасса. Причем как следует из его слов, это будет происходить в некоем новом парламентском формате.

После этого заявления поползли слухи о включении Тищенко в украинскую делегацию в ТКГ. Однако вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что включение нардепа в ТКГ даже не обсуждалось.