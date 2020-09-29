Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 29 сентября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса по состоянию на 29 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 627 человек, излечилось 1 797 пациентов и скончалось 69.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 6 062 случая;
- Волынская область - 7 911 случаев;
- Днепропетровская область - 5 551 случай;
- Донецкая область - 3 132 случая;
- Житомирская область - 5 826 случаев;
- Закарпатская область - 9 735 случаев;
- Запорожская область - 3 895 случаев;
- Ивано-Франковская область - 13 577 случаев;
- Кировоградская область - 1 090 случаев;
- Киев - 22 559 случаев;
- Киевская область - 8 996 случаев;
- Львовская область - 20 085 случаев;
- Луганская область - 1 000 случаев;
- Николаевская область - 3 074 случая;
- Одесская область - 13 350 случаев;
- Полтавская область - 2 107 случаев;
- Ровенская область - 12 302 случая;
- Сумская область - 4 008 случаев;
- Тернопольская область - 13 303 случая;
- Харьковская область - 18 129 случаев;
- Херсонская область - 1 084 случая;
- Хмельницкая область - 5 896 случаев;
- Черновицкая область - 14 280 случаев;
- Черкасская область - 3 881 случай;
- Черниговская область - 4 099 случаев.
Напомним, на приобретение вакцины от коронавирусной болезни украинский Минздрав планирует взять из государственного бюджета в 2021 году более 15 миллиардов гривен. Это почти на 13 миллиардов больше, чем ранее планировал выделить на эти нужды Кабмин.
Как сообщала "Страна", не менее 20 человек в Харьковском облсовете подхватили коронавирус. В частности, болезнь выявили у главы ведомства Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета.
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