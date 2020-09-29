В Минздраве показали карту распространения коронавируса по состоянию на 29 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 627 человек, излечилось 1 797 пациентов и скончалось 69.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 6 062 случая;

Волынская область - 7 911 случаев;

Днепропетровская область - 5 551 случай;

Донецкая область - 3 132 случая;

Житомирская область - 5 826 случаев;

Закарпатская область - 9 735 случаев;

Запорожская область - 3 895 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 577 случаев;

Кировоградская область - 1 090 случаев;

Киев - 22 559 случаев;

Киевская область - 8 996 случаев;

Львовская область - 20 085 случаев;

Луганская область - 1 000 случаев;

Николаевская область - 3 074 случая;

Одесская область - 13 350 случаев;

Полтавская область - 2 107 случаев;

Ровенская область - 12 302 случая;

Сумская область - 4 008 случаев;

Тернопольская область - 13 303 случая;

Харьковская область - 18 129 случаев;

Херсонская область - 1 084 случая;

Хмельницкая область - 5 896 случаев;

Черновицкая область - 14 280 случаев;

Черкасская область - 3 881 случай;

Черниговская область - 4 099 случаев.

Напомним, на приобретение вакцины от коронавирусной болезни украинский Минздрав планирует взять из государственного бюджета в 2021 году более 15 миллиардов гривен. Это почти на 13 миллиардов больше, чем ранее планировал выделить на эти нужды Кабмин.

Как сообщала "Страна", не менее 20 человек в Харьковском облсовете подхватили коронавирус. В частности, болезнь выявили у главы ведомства Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета.