Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на днях посещавший Украину с визитом, заявил, что Будапешт и Варшава создают аналитический центр для противодействия господствующим либеральным идеям, исходящим от руководства Евросоюза.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", создание центра он анонсировал на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

По словам дипломата, учреждение будет собирать юридические данные, чтобы потом оспаривать либеральное идеологическое подавление иных взглядов.

Он отметил, что центр также займется изучением двойных стандартов, которые, как считает Сийярто, применяет Брюссель в отношении Венгрии и Польши. Министр заявил, что, поскольку политика Будапешта и Варшавы "ясно продвигает свои национальные интересы и основывается на христианских основаниях", обе эти страны "часто неприятны международному либеральному мейнстриму".

Сийярто упомянул, что Европарламент собирается обсудить доклад о ситуации с соблюдением закона в Венгрии и Польше, отметив, что речь идет чуть более чем лишь о "политическом заявлении".

Также Сийярто заявил, что Будапешт и Варшава отвергают предложенный на прошлой неделе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен новый пакет мер по миграции и предоставлению убежища. При этом он назвал озвученную стратегию ЕС "документом в пользу иммиграции, запускающим иммиграцию", который "грозит спровоцировать больше и больше миграционных волн" в Европу.

Ранее "Страна" приводила мнение, согласно которому либерализм убил сам себя, породив консервативную революцию.

Мы также цитировали ответ польского политика Дональда Туска на слова Владимира Путина о крахе либерализма.