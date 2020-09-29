Запрет на выезд мужчин из Армении. Фото: Facebook

В Армении запретили выезжать заграницу всем мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, которые состоят в мобилизационном резерве из-за эскалации конфликта между Ереваном и Баку в районе Нагорного Карабаха. Соответствующее решение последовало за введением военного положения. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Армении. 

"Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет", - указано в сообщении. 

Напомним, Армения после обострения ситуации в Нагорном Карабахе готовится к долгосрочной войне

Как сообщала "Страна", аэропорт Баку из-за введенного военного положения в Азербайджане после эскалации ситуации в Нагорном Карабахе переводится на ограниченный режим работы

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