В Армении запретили выезжать заграницу всем мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, которые состоят в мобилизационном резерве из-за эскалации конфликта между Ереваном и Баку в районе Нагорного Карабаха. Соответствующее решение последовало за введением военного положения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Армении.

"Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет", - указано в сообщении.

Напомним, Армения после обострения ситуации в Нагорном Карабахе готовится к долгосрочной войне.

Как сообщала "Страна", аэропорт Баку из-за введенного военного положения в Азербайджане после эскалации ситуации в Нагорном Карабахе переводится на ограниченный режим работы.