В городе Костополь Ровенской области женщина с полуторагодовалым сыном провалились в подвал глубиной три метра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что во время удара женщина не смогла удержать ребенка, мальчик выпал из рук и ударился головой о металлический штырь.

"Женщина отметила, что в тот день пошла в ТЦ за покупками. Она была с коляской и решила оставить ее на первом этаже. Когда вернулась после шоппинга, то хотела взять коляску, но вместе с ребенком полетела вниз. Позже оказалось, что это был подвал", - говорится в сюжете.

Адвокат женщины говорит о том, что сейчас администрация ТЦ уже закрыла эту дыру, а раньше ее просто прикрывали фанерой. При этом никаких ограничительных знаков как не было, так и нет.

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