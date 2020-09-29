В 2020 году зафиксировали рост заболеваемости таких опасных болезней как кампилобактериальний энтерит, туляримия, энцефалит и прочие.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

По данным лабораторных центров, за восемь месяцев 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость:

Кампилобактериальным энтеритом - 106 случаев, за восемь месяцев прошлого года было зафиксировано 87 случаев. Болезнь регистрировалась на 4 административных территориях: Днепропетровская область - 56 случаев, Запорожская область - 28, Киев - 18, Винницкая область - 4. Среди заболевших 91,5% составляют дети, заболеваемость выше на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туляремией - два случая среди взрослых (Херсонская область).

Сибирской язвой - один случай у взрослого (Одесская область).

Клещевым энцефалитом - два случая среди взрослых (Волынская область).

Листериоз - один случай у взрослого (Черниговская область).

На уровне прошлого года осталась заболеваемость: брюшным тифом, паратифом, столбняком, бешенством и лихорадкой Западного Нила.

"Отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом, шигеллезом, энтеритом, колитом, гастроэнтеритом, пищевой токсикоинфекцией, вызванной установленными возбудителями, ротавирусный энтеритом, энтеритов, острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными возбудителями, и неточно определенными пищевыми токсикоинфекциями, лептоспирозом, дифтерией, коклюшем, менингококковой инфекцией, болезнью Лайма, вирусным менингитом, корью, краснухой, острыми вирусными гепатитами А, В, С, хроническими вирусными гепатитами В, С, эпидемическим паротитом, инфекционным мононуклеозом, малярией, педикулезом и фтириозом, чесоткой и гемофильной инфекцией. Не зарегистрированы заболевания холерой, бруцеллезом, орнитозом, полиомиелитом", - указано в сообщении.

Напомним, по данным лабораторных центров, за минувшие восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость некоторыми инфекционными заболеваниями. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.

Как сообщала "Страна", народный депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко внес в Верховную Раду проект закона об обязательной вакцинации и запрете допуска на работу и учебу непривитых людей.