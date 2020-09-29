Самый татуированный мужчина во Франции потерял работу в детском саде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Французскому учителю, почти каждая часть тела которого украшена рисунком, запретили преподавать дошкольникам", - говорится в сюжете.

Сам 35-летний Сильвен, который 12 лет учил детей, рассказывает, что дети, когда его видят впервые, сначала немного шокированные. "Но после того, как я говорю им, кто я и почему здесь, через две минуты они считают меня нормальным парнем", - говорит Сильвен.

Проблемы начались в одной из школ под Парижем. С жалобой обратились родители трехлетнего мальчика, которому после встречи с Сильвеном начали сниться ужасы.

"Я никогда его не видел, никогда не заходил к нему в класс. Возможно, я пересекся с ним в коридоре", - говорит Сильвен.

Администрация школы предложила Сильвену остаться в школе, но больше не учить дошкольников.

Ранее "Страна" рассказывала, что археологи обнаружили самые старые татуировки на древних мумиях из Египта.

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