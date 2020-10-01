Истец обратился в суд с иском об определении дополнительного срока для принятия наследства и получил одобрение.

Об этом информирует Юрлига.

Иск мотивирован тем, что он не знал о наличии завещания его умершей бабушки, которым она завещала все имущество своему сыну, и истцу, в равных частях каждому.

Истец пояснил, что на время составления указанного завещания был малолетним и до сентября 2018 года не знал о наличии у него наследственных прав по вышеупомянутому имуществу, поскольку не поддерживал долгое время семейных отношений со своими родственниками, в том числе и матерью, которая не сказала ему о завещании после смерти бабушки.

Местная нотариальная контора отказала в совершении нотариальных действий в связи с пропуском шестимесячного срока для подачи заявления о принятии наследства.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, предоставив истцу дополнительный срок продолжительностью три месяца со дня вступления решения суда в законную силу на подачу заявления о принятии наследства.

Решение обосновано тем, что срок для принятия наследства пропущен истцом по уважительным причинам, в том числе в связи с неосведомленностью наследника о наличии завещания. Кроме того, государственный нотариус, установив наличие завещания, не сделал никаких действий для уведомления наследника об открытии наследства, не сделал вызов наследников путем публичного объявления или уведомления в газете.

Апелляционный суд согласился с таким выводом.

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