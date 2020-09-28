В связи с обострением на выходных конфликта в Нагорном Карабахе власти Азербайджана заблокировали доступ на территории страны к социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам. Под блокировку еще 27 сентября попали Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Zoom и Skype.

Об этом сообщает сервис NetBlocks.org, который отслеживает доступность сайтов в той или иной стране.

Показатели производительности интернета из 15 точек наблюдения подтвердили, что доступ к ресурсам ограничили все три интернет-провайдера Азербайджана: Baktelekom, Azercell и Bakcell. При этом некоторые мобильные приложения остались частично доступными.

Ограничения были введены в качестве меры безопасности и для "предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении" на фоне резкого обострения в Нагорном Карабахе.

Интересно, что блокировку удалось осуществить, сохранив доступность интернета в целом.

Ранее "Страна" публиковала видео массированных ночных боев в Нагорном Карабахе.

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