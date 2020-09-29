В честь международного дня борьбы с бешенством в Минздраве рассказали, как опознать заболевание и чем оно опасно для человека.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством. Этот день приурочен ко дню смерти французского микробиолога Луи Пастера, который создал первую вакцину от бешенства. За восемь месяцев этого года в Украине зарегистрирован один случай бешенства у взрослого (Николаевская область). Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. Смерть неизбежна в случае промедления с получением медицинской помощи", - указано в сообщении.

Известно, что антирабическая вакцина предотвращает заболевание в 96-99% случаев. У человека инкубационный период длится в среднем от одного до трех месяцев, но может варьироваться от одной недели до года, в зависимости от:

места, количества и глубины укусов (наиболее опасны укусы за лицо и голову);

количества и активности вируса, попавшего в рану;

возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

Для профилактики бешенства необходимо:

регулярно вакцинировать животных;

избегать контактов с потенциально опасными животными;

выполнять правила содержания животных.

Напомним, в Миздраве рассказали, как предотвратить бешенство и что делать, если укусила потенциально бешеная собака. Отмечается, что в случае отказа обращаться к врачу, это может привести к смерти.

Как сообщала "Страна", за первые полгода 2020 года в Украине был один случай бешенства у взрослого. За аналогичный период в 2019 году также один взрослый заразился бешенством. Среди детей в 2019 и в 2020 году не было заболевших бешенством.