Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал заявление депутата фракции "Слуги народа" Николая Тищенко о том, что он намерен заниматься Донбассом. По словам Резникова, включение нардепа в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе не обсуждалось. При том, что сам нардеп в комментарии "Стране" отрицательно ответил на вопрос будет ли он работать в ТКГ.

Об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина", комментируя появившуюся после заявления Тищенко информацию о возможном включении парламентария в делегацию Украины в ТКГ.

"Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось", - сообщил Резников.

Он напомнил, что сейчас в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции "Слуга народа").

"Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа – это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно", - заметил он.

Резников допустил, что слухи могли появиться из-за того, что в последнее время общество пристально следит за работой делегации Украины в ТКГ.

"И соответственно, я бы даже сказал, что где-то переоценен уровень и статус ТКГ. Но раз уж так есть, то народные депутаты, как зеркало украинского общества, проявляют теперь особое внимание и задают вопросы. Если вы помните, и на часе вопросов к правительству приходилось давать пояснения. И я в свое время получал приглашение от ВСК, которую возглавляет Сергей Рахманин. Мы на комитеты ходим с удовольствием. Конечно же, мы встречаемся с депутатами. Они отдельными группами просят объяснить, дать им консультации, разъяснить, что происходит, какие планы, и это нормально. Я считаю, что это положительный знак", - пояснил он.

Резников отметил, что Тищенко - один из тех депутатов, которые беспокоятся, волнуются. Он интересовался, как проходит Минский процесс.

"Но об участии его непосредственно в составе делегации... Я такого не слышал. И в общем-то в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу", - резюмировал он.

Ранее "Страна" приводила заявление Резникова о том, что после окончания войны на Донбассе реинтеграции региона не произойдет, и на это нужно минимум 25 лет.

Также Резников сообщал, что готовит для Донбасса "закон о коллаборантах".