Определить фактическое потребление природного газа в отдельной квартире невозможно, если установлен общедомовый узел учета природного газа. Из-за этого отдельному потребителю может излишне насчитываться абонентская плата за использованный природный газ и решить ее можно только установив индивидуальный счетчик газа.

Об этом информирует Минюст.

Решить такую ситуацию можно установлением индивидуального счетчика газа. Но за чей счет?

Так, законом "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" определено, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется, в частности, за счет средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории. Газораспределительные предприятия обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется для подогревания воды и приготовления еды.

В соответствии с Законом "О защите прав потребителей" государство:

- обеспечивает потребителям защиту их прав;

- предоставляет возможность свободного выбора продукции, получения знаний и квалификации, необходимых для принятия самостоятельных решений при приобретении и использовании продукции в соответствии с их потребностями;

- гарантирует приобретение или получение продукции другими законными способами в объеме, обеспечивающем уровень потребления, достаточный для поддержания здоровья и жизнедеятельности.

Согласно указанному закону права потребителя считаются в любом случае нарушенными, если исполнитель услуги навязывает такие условия получения услуги, которые ставят потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями, нарушается принцип равенства сторон договора, цена продукции определена ненадлежащим образом.

Если потребитель платит за газоснабжение по установленным тарифам, в которых предусмотрены расходы на установление счетчиков газа, в том числе индивидуальных, то ответчик обязан предоставлять услуги, которые были оплачены.

Ранее сообщалось, что несвоевременная подача показаний счетчиков увеличивает суммы в платежках.

Также мы писали, что в Киеве начали устанавливать охраняемые счетчики тепла, чтобы их не воровали.