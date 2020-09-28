Украинцам перечислили список услуг, которые каждый больной коронавирусом или пациент с подозрением на заболевание может получить бесплатно по программе "Медгарант".

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Facebook.

1) Помощь семейного врача, с которым заключена декларация. Именно ему в первую очередь нужно позвонить при симптомах следующих заболевания: лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание. Семейный врач при необходимости направит к месту жительства больного мобильную бригаду, чтобы взять образцы для теста на коронавирус методом ПЦР. В случае подтверждения диагноза он предоставит рекомендации по самоизоляции и лечению в домашних условиях, если течение заболевания легкое или же порекомендует лечь на стационарное лечение.

2) Услуги мобильной бригады по направлению семейного врача или диспетчера региональной телефонной "горячей линии" по вопросам коронавируса. Бригада приезжает для взятия анализов на тестирование - самостоятельно добираться до лаборатории запрещено из-за риска заражения окружающих в случае подтверждения диагноза.

3) Помощь бригады скорой помощи. Если пациент находится в критическом состоянии (затрудненное дыхание, высокая температура), необходимо обратиться в скорую помощь по номеру 103. Бригада экстренной медпомощи оценит состояние здоровья больного и при необходимости доставит его в больницу. Или же окажет помощь на месте и рекомендации по самоизоляции, а также направит мобильную бригаду, чтобы взять образцы для тестирования.

4) Помощь в медучреждении в условиях стационара. В случае госпитализации каждый пациент получает такой бесплатный пакет услуг:

тестирование на COVID-19;

лабораторные и инструментальные исследования;

медпомощь соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости;

медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;

консультации врачей других специальностей;

"В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических/инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии. Подчеркиваем - все перечисленные услуги для пациентов с COVID-19 и с подозрением на него есть для пациента бесплатными", - указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент уровень нагрузки на медицинскую систему возрастает из-за роста заболеваемости коронавирусом, в связи с чем, Национальная служба рекомендует департаментам здравоохранения и руководителям заведений внимательно следить за нагрузкой больниц, правильно формировать маршруты пациентов и принимать решение об увеличении количества медицинских команд, чтобы пациенты получили помощь, заведение - оптимальное финансирование, а медицинский персонал - доплаты за работу с пациентами с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по селектору пообщался с руководителями областных лабораторий и обсудили главную проблему - почему делается так мало тестов. А также - как работать во время местных выборов.

Как сообщала "Страна", после самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.