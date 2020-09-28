В Минздраве провели эпидрасследование в столовой "Леони" города Коломыя и прилегающих территориях, где накануне сообщалось о более чем сотне отравившихся. Также были организованы внеплановые проверки на производства, откуда поставили продукты для приготовления в заведении общественного питания.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook. со ссылкой на Ивано-Франковский областной лабораторный центр.

"Число пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) в Ивано-Франковской области выросла до 194. В стационарном лечение нуждались 59 человек. Все пострадавшие - взрослые. В ходе эпидрасследования установлено, что совместными продуктами питания для всех пострадавших были салат "Дружба" (сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай", - указано в сообщении.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы продолжают внеплановые проверки поставщиков и производителей продуктов питания, которые были использованы для приготовления блюд в столовой.

Накануне были отобраны образцы пищевых продуктов, пробы воды, смывы с объектов окружающей среды, проведено бактериологическое обследование больных, контактных лиц, работников кухни для лабораторных исследований и заключительная дезинфекция.

Противоэпидемические, профилактические мероприятия и эпидемиологическое расследование продолжаются.

Также в Минздраве напомнили об опасностях кишечных заболеваний, которые могут попасть на еду в любой момент от сбора сырых продуктов до конечного потребителя, поэтому необходимо крайне тщательно выбирать место для покупки еды и постараться исключить все риски вроде грязных рук и прочее.

Напомним, в Ивано-Франковской области в медицинские учреждения с отравлением обратился 101 человек, 44 из них госпитализировали в больницы. Все употребляли пищу в столовой "Леони" города Коломыя.

Как сообщала "Страна", по данным лабораторных центров, за минувшие восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость некоторыми инфекционными заболеваниями. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.