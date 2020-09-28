28-килограммовый арбуз, который глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев подарил премьер-министру Денису Шмыгалю во время его визита в регион, съели всем составом Кабинета Министров на заседании правительства.

Об этом Гусев сообщил в интервью Украинским новостям.

"Он был приятно удивлен. Насколько мне известно, на одном из заседаний Кабинета Министров этот арбуз порезали и угостили членов правительства прямо на заседании", - сказал губернатор.

По его словам, для области это возможность заявить о невероятных возможностях региона по развитию орошения, сельского хозяйства, переработки.

Гусев отметил, что арбуз весил 28 кг.

Напомним, самые низкие цены на арбузы были в начале сентября.

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