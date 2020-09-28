Сотрудники Чернобыльского заповедника проверили и перезарядили все установленные в лесу фотоловушки и показали фото дикого кабана, косули и лося.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Настоящие хозяева. На прошлой неделе мы рассказывали, как сотрудники научного отдела Чернобыльского заповедника работают "в полях", проверяя, в том числе, состояние установленных фотоловушек. Но уже сейчас мы можем показать кое-кого из настоящих хозяев лесов нашего заповедника. Косуля, дикий кабан, лось... Правда, замечательные?", - указано в сообщении.

Отмечается, что мониторинг животного мира продолжается - после очередной проверки были заменены элементы питания и перенесены фотографии, сделанные без присутствия человека.

Напомним, ученые-биологи, занимающиеся изучением экологической системы зоны отчуждения ЧАЭС, сделали интересное наблюдение. Как выяснилось, в этом году впервые более чем за 100 лет в Чернобыльской зоне были замечены бурые медведи.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, как им приходится охранять неосторожных оленей от браконьеров во время брачного периода.