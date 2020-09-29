Трагедия под Чугуевом: власть ищет стрелочника

Главной темой на выходных стала случившаяся еще вечером в пятницу трагедия под Чугуевом, где потерпел катастрофу транспортный самолет АН-26, что привело к гибели 26 человек – в основном, курсантов-летчиков из местного училища. В субботу в стране был траур, сегодня одного погибшего будут хоронить, а вчера в информпространство произошел вброс новостей, с помощью которого всю страну пытались убедить, что катастрофа произошла не из-за неисправности древнего самолета, а из-за ошибки пилота.

Попытка оказалась не слишком успешной, поскольку параллельно по всей стране временно запретили использование АН-26, из чего стало понятно, что версия с неисправным двигателем все же является основной. Но дело, безусловно, не только в двигателе конкретного самолета.

Произошедшее под Чугуевом – закономерное следствие того состояния, в котором находится украинская армия. Петр Порошенко в бытность президентом гордился тем, что модернизировал армию, а его команда распространяла информацию, что у Украины теперь одна из сильнейших армий в Европе. А тем временем "одна из сильнейших" продолжала и продолжает ездить и летать на технике, выпущенной еще во времена Советского Союза и почему-то недекоммунизированной.

Причем если в Советском Союзе старую технику хотя бы умели чинить, то после развала значительного числа предприятий ВПК (произошедшего, правда, в основном во времена Виктора Ющенко) самолеты, танки и прочую технику советских времен латают так, что она способна разве что выехать за ворота ремонтного предприятия.

Во времена перестройки пресса называла СССР "Верхней Вольтой с ракетами". Но в Советском Союзе хотя бы ракеты были свои. А в Украине есть только новейшие американские "Джавелины" в окружении устаревшей техники. Которая для своих военнослужащих опаснее, чем для противника.

Харьковские выборы: Кернес против Добкина

Топовой вчера была и еще одна харьковская тема, но, к счастью, менее трагическая. Речь идет о выборах мэра Первой столицы, на которых неожиданно нарисовалось новое противостояние.

Вся история началась с того, что явный фаворит выборов, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. Причем, судя по всему, в очень серьезной форме, раз пришлось его везти в немецкую клинику "Шарите".

И на этом фоне появилась новость о том, что бывший мэр Харькова и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин отменил свои планы баллотироваться в мэры Киева и решил вернуться в свой родной город.

Новость многих насмешила, но мало кого удивила, поскольку еще со времен легендарного видео 2006 года пара Кернес/Добкин считается неразлучной. Вот все и решили, что у Кернеса серьезные проблемы со здоровьем, и поэтому в качестве дублера появился Добкин. Тем более сам Михаил Маркович так и сказал - он баллотируется, чтоб в случае чего не дать победить врагам Кернеса и вообще пообещал сняться с выборов, если до 25 октября мэр вернется на свое рабочее место.

Впрочем, изначально для людей, которые знали харьковские политические расклады такое объяснение казалось очень сомнительным. Так как известно, что последние годы отношения между двумя некогда соратниками стали не очень хорошими. А потому вряд ли Добкин пошел на выборы по согласованию с Кернесом. Тем более, если у кого он и будет отбирать голоса, так это у действующего мэра.

И вчера сам Кернес это подтвердил. Мэр Харькова заявил "Стране", что легендарного дуэта не существует уже несколько лет, так что выдвижение Добкина – это не помощь бывшему соратнику, а как бы совсем наоборот. Причем речь идет не о простой шутке, над которой посмеются и забудут: выдвижение Добкина было воспринято им как не дружественный шаг.

И это сильно бьет по легенде, которую активно отрабатывает на выборах сам Добкин. И, естественно, сильно ослабляет его шансы на выборах.

Еврооблигации: почему власть не дает заработать украинцам?

Минфин вчера сообщил о том, что выплатил 110 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям. Эти еврооблигации были размещены украинским правительством еще в 2017 году на 15 лет – до 2032 года. Размещали их под 7,375% годовых, а покупали облигации либо банки, либо иностранцы. Несложно подсчитать, что за 15 лет держатели этих бумаг получат 110% прибыли.

Но это не все. Уже в нынешнем году другое украинское правительство разместило еврооблигации на 13 лет – под 7,25% годовых. И их покупатели получат прибыль в размере 95 центов на каждый вложенный доллар.

Для бизнеса это, возможно, и небольшие цифры. Но в Украине есть не только бизнесмены, но и миллионы обычных граждан, у которых на руках тоже есть доллары. Однако для этих миллионов обычных граждан доступ к покупке подобных облигаций фактически закрыт – для них есть возможность лишь размещения долларового депозита (и то не во всех банках) под 0,5-2,5% годовых.

И возникает вопрос: почему украинское правительство предлагает банкам и иностранцам размещение их свободных денег под баснословные по нынешним временам 7 с лишним процентов, а собственных граждан такой возможности лишает?

В Советском Союзе, помимо вкладов в сберкассах, тоже были государственные облигации (правда, в рублях, но долларов тогда почти ни у кого и не было), которые существовали в виде ценных бумаг и продавались в тех же сберкассах. Почему же наше государство предпочитает брать валюту у иностранцев, но не хочет брать ее у собственных граждан, при этом дав им возможность заработать?!

Саакашвили против полной евроинтеграции?

Удивил на днях Михаил Саакашвили. Причем сначала он удивил тем, что все еще находится в Украине и занимается украинскими делами, а не ищет тайные пути в Грузию, чтобы выполнить свое обещание поучаствовать в тамошних выборах. Но еще больше он озадачил тем, что выступил с критикой курса на полную евроинтеграцию Украины.

Так, он высказал мнение, что слепое копирование европейских директив может только ухудшить ситуацию в нашей стране. Более того, экс-президент Грузии назвал европейские директивы идиотскими.

В качестве примера Михо привел пример Германии, где в Дюссельдорфе местные власти по разным причинам проводят проверки кафе каждую неделю. И резонно заметил, что у нас такая директива привела бы к сплошной коррупции.

Но странно, что Саакашвили ограничился этим единичным примером. И не вспомнил, скажем, о газовых директивах (так называемом "третьем энергопакете"), которые предписывают, чтобы газотранспортная система не находилась в руках производителей газа и была доступна всем участникам рынка.

В теории это, конечно, правильно. Если не учитывать тот факт, что в Украине фактически один добытчик газа – "Нафтогаз", и что для транзита нашу трубу использует тоже только один поставщик – "Газпром". Поэтому у нас получается не рынок газа, а игра в рынок газа.

И эта игра дорого обходится украинцам. Ведь если монопольно владевший трубой "Нафтогаз" раньше получал деньги за транзит и мог их использовать для снижения тарифов на газ для украинцев, то теперь оператор ГТС купается в роскоши, а украинцы платят рыночные цены при отсутствии рынка.

Таких примеров немало, и большинство из них – следствие подписанного в спешке в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС. Но об этом предпочитают молчать и прошлая, и нынешняя власти. Да и им-то что – ведь за подобную "евроинтеграцию" платит не власть, а обычные граждане из собственных карманов.

Армяно-азербайджанская война: как замороженные конфликты становятся горячими

В то время как Украина получила передышку в виде длительного перемирия на Донбассе, неожиданное обострение началось в другой горячей точке бывшего СССР – Нагорном Карабахе.

Это был первый военный конфликт на постсоветском пространстве, начавшийся еще даже до распада СССР. И привел он к тому, что этнически армянский, но находящийся внутри Азербайджана Карабах стал фактической частью Армении. Фактической – но не официальной, поскольку Ереван не только не включил эту территорию в свой состав, но даже не признал ее независимость от Азербайджана.

Конфликт тлел всю предыдущие четверть века, отравляя жизнь обоих государств. Но теперь он уже не тлеет, а горит. Причем, исходя из публичных заявлений, активное участие в нем принимает Турция. А поскольку Армения – член ОДКБ, то вмешаться в боевые действия может и Россия.

Все это крайне печально, поскольку война – это всегда гибель мирных жителей. И это серьезный урок для Украины: до тех пор, пока конфликт является замороженным, всегда будет существовать опасность того, что он "разморозится". Какие бы "Стены" не выстроили между двумя частями Донбасса.

А потому, пока у нас перемирие, нужно сделать все, чтобы оно превратилось в устойчивый мир. Не только фактический, но и формальный – согласно договоренностям между всеми участниками конфликта.