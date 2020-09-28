Популярный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в классе. Также он раскритиковал многие противоэпидемические меры, введенные в школах.

Тему учебы в условиях эпидемии Комаровский затронул на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

По словам доктора, то, что в наших школах называют мерами предосторожности, с эпидемической точки зрения в большинстве случаев - абсолютный бред.

"Несчастные дети в масках на прогулках - это бред", - сказал Комаровский.

Также он признал неэффективными облучение ультрафиолетом классов и мытье рук с утра до ночи. Он считает, что в классе в первую очередь надо организовать сквозняк, а также контролировать температуру и влажность воздуха.

"Расстояние между детьми полтора метра, не орать, поддерживать нормальную температуру, температуру до 22, лучше 20. Поддерживать влажность 40-60%. Всегда, когда можно, держать открытой форточку, на перемене мгновенно освобождать класс и все проветривать. И все занятия, которые могут проводиться на свежем воздухе, должны проводится на свежем воздухе", - перечислил разумные меры врач.

Комаровский добавил, что если нет возможности сделать так, чтобы детям было просторно в классе, нужно учиться в две смены.

Смотрите упомянутые ответы на вопросы на 35:25 и 57:27

Ранее "Страна" приводила советы Комаровского, как защитить учителей от заражения коронавирусом в школе.

Мы также цитировали его мнение о том, что масштабы эпидемии в Украине гораздо больше, чем отображают официальные цифры.