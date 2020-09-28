В "зеленой зоне" только одна область. Таблица готовности регионов Украины к ослаблению карантина
По состоянию на 28 сентября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Напомним, в Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 671 человек, излечился 571 пациент и скончалось 37.
Как сообщала "Страна", несмотря на то, что Польша находится в списке стран, которые Минздрав определил в "зеленую зону", Варшава с 28 сентября ввела ужесточение карантинных ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом.