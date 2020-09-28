Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 28 сентября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, в Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 671 человек, излечился 571 пациент и скончалось 37.

Как сообщала "Страна", несмотря на то, что Польша находится в списке стран, которые Минздрав определил в "зеленую зону", Варшава с 28 сентября ввела ужесточение карантинных ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом.

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