По состоянию на 28 сентября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Напомним, в Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 671 человек, излечился 571 пациент и скончалось 37.

Как сообщала "Страна", несмотря на то, что Польша находится в списке стран, которые Минздрав определил в "зеленую зону", Варшава с 28 сентября ввела ужесточение карантинных ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом.