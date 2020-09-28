Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко заявил, что Украина ждет мира и реинтеграции Донбасса, а не заморозки конфликта на неопределенное время и перемирия.

Как сообщает сайт политсилы, об этом он сказал во время выступления на брифинге в Верховной Раде 28 сентября.

Депутат в качестве примера того, чем в итоге оборачиваются замороженные конфликты, привел Нагорный Карабах, где стремительно накаляется обстановка.

"Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией должен стать уроком и для нас тоже. Этот конфликт считался замороженным в течение 25 лет, но события последних дней показали, что когда армия становится против армии, то когда начнется стрельба – это просто вопрос времени. И сегодня этот конфликт разгорается с новой силой", – сказал политик.

Бойко заявил, что исключить войну может только установление прочного мира, а не перемирия.

"Замороженный конфликт" не решает главного вопроса – установления прочного мира в регионе. Сделан важный шаг: на Донбассе заключено перемирие. Люди стали возвращаться к нормальной жизни. Но нужно идти дальше. Власти нужно перестать бояться радикалов и начать действовать, создать дорожную карту выполнения Минских соглашений и четко её выполнять", – отметил он.

Сопредседатель оппозиционной фракции добавил, что в вопросе реинтеграции Донбасса важна роль Верховной Рады, которая должна проявить инициативу и принять необходимые для мира законы.

"Пакет мирных законопроектов, подготовленный фракцией "Оппозиционной платформы - за жизнь", направлен как раз на выполнение Минских соглашений. Это и восстановление социально-экономического сотрудничества с неконтролируемыми территориями, амнистия для тех, кто не убивал, законопроект об особенностях управления отдельными территориями Донбасса, о проведении выборов и т.д. А не вести себя так, как сегодня действует власть. Из-за страха проиграть они отменяют выборы даже в совершенно мирных городах и населенных пунктах. Это путь в никуда. Это очень плохой сигнал для тех, кто оказался за линией разграничения", – сказал Бойко.

По его мнению, только мир откроет дорогу стране для развития.

"Только добившись мира, в стране можно будет начать настоящие реформы, обеспечив при этом социальную защиту населения, поддержку промышленности, развитие экономики. Пока нет мира, инвестиции в страну не придут. В воюющую страну деньги не вкладывают. Поэтому власти нужно перестать юлить и бояться радикалов. Людей, которые хотят мира, которые выступают за мир, намного больше. Президенту и парламенту нужно проявить политическую волю и сделать все для установления прочного и стабильного мира в Украине", – завил Бойко.

Между тем "слуга народа" Николай Тищенко заявил, что будет заниматься вопросами Донбасса в некоем новом парламентском формате.

Как писала "Страна", несмотря на видимость миротворческих усилий власти и перемирие, на Донбассе опять стреляют.