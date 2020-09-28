Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото осоедов и прочих хищных птиц, которые начали свою миграцию на Юг или только готовятся к ней.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационного биосферно-экологического заповедника в Facebook.

Отмечается, что, наблюдая за пернатыми, сотрудники заповедника пытались найти активные миграционные коридоры хищных птиц. Как известно, они используют термальные потоки - вертикальные столбы теплого воздуха, которые позволяют им пассивно парить над поверхностью земли.

"Осенняя пора. Время миграций птиц на юг. Специалисты рассмотрели мигрантов над рекой Припять, Чернобыль, а также в долине реки Уж. В фотообъектив попали сразу несколько видов пернатых хищников. Подорлик малый, Чеглок, самец луня тростникового, осоед - все они готовятся улететь в теплые края", - указано в сообщении.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото стаи осоедов и аистов, которые уже начинают мигрировать на юга на фоне приближающейся осени.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежие фото лося, которые решил охладиться, и птиц, что остались после массовой осенней миграции на Юг.