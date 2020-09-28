Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото грибников, которые решили собрать радиоактивный урожай в зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в Facebook.

"Грибникам у нас не место. Приходится в очередной раз повторять: в зоне отчуждения запрещено собирать, использовать и вывозить за ее пределы ягоды и грибы, как, кстати, и другую продукцию растениеводства. Любители тихой охоты, в первую очередь, должны осознавать, что потребляя собранные в сомнительных местах дары природы, они подрывают собственное здоровье, здоровье тех, кого угощают или тех, кому продают этот радиоактивно загрязненный лесной продукт", - указано в сообщении.

Кроме того, сбор грибов и ягод и вынесение их за пределы зараженной радиацией территории является противозаконным поступком, нарушителям грозит не только административное наказание, но и уголовное.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, как им приходится охранять неосторожных оленей от браконьеров во время брачного периода.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском заповеднике напомнили, что открытый восьмого августа сезон охоты на пернатую дичь не касается заповедников, так как некоторые могут "случайно" оказаться на их территории.