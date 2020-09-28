Нардеп-ресторатор Тищенко заявил, что займётся вопросами мира на Донбассе в "новом формате"
Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что будет заниматься вопросами Донбасса. Как следует из его комментария, это будет происходить в некоем новом парламентском формате.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
"Новая форма, парламентский формат, который будет помогать президенту в выполнении его обещаний. Если вы помните, когда он шел на выборы, главный тезис (и за это проголосовала вся страна), был мир. Поэтому сегодня мы находим новые решения. И я являюсь одним из членов этой группы", - сказал депутат.
Чуть позже он уточнил, что не будет членом Трехсторонней контактной группы, а станет внедрять новый формат, пообещав вскоре провести его презентацию.
27 сентября "Страна" сообщала о встрече Владимира Зеленского с представителями ОБСЕ во время рабочей поездки в Донецкую область.
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