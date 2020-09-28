Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что будет заниматься вопросами Донбасса. Как следует из его комментария, это будет происходить в некоем новом парламентском формате.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Новая форма, парламентский формат, который будет помогать президенту в выполнении его обещаний. Если вы помните, когда он шел на выборы, главный тезис (и за это проголосовала вся страна), был мир. Поэтому сегодня мы находим новые решения. И я являюсь одним из членов этой группы", - сказал депутат.

Чуть позже он уточнил, что не будет членом Трехсторонней контактной группы, а станет внедрять новый формат, пообещав вскоре провести его презентацию.

27 сентября "Страна" сообщала о встрече Владимира Зеленского с представителями ОБСЕ во время рабочей поездки в Донецкую область.

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