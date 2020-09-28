С 26 по 27 сентября в Сербии, в городе Белград, проходил чемпионат Европы по академической гребле среди спортсменов в возрасте до 18 лет.

Сборная Украины впервые в этой категории была представлена пятью лодками, и четыре из них получили медали: две золотые и две бронзовые.

Об этом пишут "Украинские новости".

Так, чемпионами Европы стали мужская четверка распашная с рулевым в составе: Дмитрий Скорый, Дмитрий Сергийчук, Никита Олейник, Павел Болотов, рулевая - Александра Браславич. А также женская четверка распашная с рулевым: Анна Заичек, Екатерина Гарбарук, Юлия Заволока, Екатерина Устюжанина, рулевая - Яна Камышовая.

Кроме того, мужская восьмерка - Роман Бедаров, Александр Лещенко, Руслан Волошин, Юрий Боровик, Дмитрий Иванцов Сергей Курбатов, Максим Семенов, Михаил Дробот, рулевая Вероника Васкив - стала бронзовыми призерами на этом чемпионате Европы. Также бронзовую медаль на чемпионате завоевала Дарья Ставинога.

"Это были уникальные соревнования, ведь они единственные такого уровня в этом году, - сказал президент Федерации академической гребли Украины Андрей Винграновский.

Он добавил, что из–за карантина в этом году отменены международные турниры, включая Олимпиаду.

"С марта этого года спортсмены-гребцы тренировались, кто как может, ведь все базы были закрыты из-за пандемии. Это было трудно для спортсменов, прежде всего психологически, потому что они не знали, когда будут соревнования и будут ли регаты вообще в этом году. В конце концов Европа смогла провести чемпионат среди юношей и девушек до 18 лет, и наша сборная выступила достойно", - сказал Винграновский.

Также он поделился победами своей команды. "Мы выиграли 2 золотые и 2 бронзовые медали, и это первый чемпионат Европы в возрастной категории до 18 лет, на котором наша команда получила 2 "золота". В такой сложный год это очень приятно, тем более что в 2020 году это единственные международные соревнования такого рода, и на них прибыла вся юношеская элита Европы. Украина была представлена пятью лодками, и четыре из них получили медали. Поэтому имеем коэффициент полезного действия - 80%. Такого результата - 2 золотые награды на юношеском чемпионате - сборная Украины достигла впервые за все время независимости", - подытожил он.

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