В Свято-Успенской Святогорской лавре Донецкой области состоялся международный гражданский форум "Люди мира", инициированный Украинской православной церковью.

После его завершения на пресс-конференции в Киеве выступил участник АТО Вячеслав Шевчук, который объяснил, почему продолжается война на Донбассе, а также предложил способ ее остановить.

В начале выступления он затронул языковую тему.

"Я буду говорить на русском языке. Для меня это удобнее. И я считаю, что вопрос языка - это политический вопрос, который используют политики для того, чтобы зарабатывать свои баллы. Я розмовляю українською, я разговариваю на русском языке. И когда я в 2014 году приехал и взял в руки оружие защищать, освобождать свою родину, у меня никто не спрашивал, на каком языке я разговариваю, и на этом точка", - сказал Шевчук.

Он рассказал, что с 2012 года жил в польском Гданьске, но после начала войны вернулся назад, взял в руки оружие и пошел служить в Луганскую область. Сначала он был в добровольческом батальоне "Айдар", а затем командовал частью пограничников в Трехизбенке, Счастье и Станице Луганской.

"Все, что происходило в 2014, 2015, 2016 годах (а я уволился в мае 2016 года), я видел абсолютно все, кто и что, и как делает. Для меня вопрос войны не новый... На войне всегда зарабатывают деньги. Всегда! И как я говорил на форуме, самый большой и страшный заработок - это тот заработок, где просто люди гибнут, а на их смертях кто-то зарабатывает деньги. На войне всегда зарабатывали, все войны такие. И наша война не исключение. Давайте называть вещи своими именами: это война, это не конфликт", - заметил он.

"Сегодня устроиться на работу практически нигде невозможно, экономика стоит, все уничтожено. Люди идут служить - идут работать в полицию или идут работать просто чиновниками, остальное все стоит мертвое. Как остановить эту войну? Уже создано множество собраний, семь лет люди разговаривают, как закончить эту войну. На мой взгляд, формула очень простая: чтобы победить войну, на которой зарабатывают деньги, нужно привести инвестиционные деньги и поднять экономику, которая сможет перебить те деньги, на которых люди зарабатывают на войне. Должна заработать экономика, люди, которые участвуют в конфликте, должны начать зарабатывать не на войне. Экономика должна расти. Только таким способом мы можем остановить войну!" - уверен военный.

Он оценил как положительный момент тот факт, что мирную инициативу проявила церковь, а не политики, "поскольку это единственный институт, который сегодня не заангажирован". Церковь - единственная структура, которая сегодня может вести диалог с двух сторон окопов.

"Нужно находить смыслы и согласие для людей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, так и те, которые живут на неподконтрольной части. Мы, граждане, живущие в Луганской и Донецкой областях, обратили внимание, что во всех этих минских и других переговорных группах отсутствуют наши представители, люди, живущие в зоне конфликта. Думаю, это одна из причин того, что все эти переговоры в тупике", - сказал Шевчук.

Между тем участники форума "Люди мира" ищут возможности, чтобы его представители стали стороной, предлагающей мирные программу президенту Украины, правительству, Верховной Раде, местным органам власти и переговорным группах по прекращению войны.

Как писала "Страна", в УПЦ инициировали проведение форума "Люди мира" для поиска путей прекращения войны на Донбассе в середине августа.

Форум начал работу 21 сентября. В нем приняли участие многие известные люди, в том числе боксер Александр Усик.