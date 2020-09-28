В воскресенье, 27 сентября, через пгт Большая Александровка, что в Херсонской области, прошел сильный торнадо. Он оставил после себя сорванные крыши домов и беспорядок во дворах усадеб жителей.

О стихии написал в своем Фейсбук метеоролог Игорь Кибальчич.

По оценкам Кибальчича, торнадо был довольно мощным.

"Он имел мезоциклонное происхождение и возник на контрастном холодном фронте... Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с", - написал специалист.

Он также опубликовал снимки смерча и видеозаписи жителей с последствиями стихии.

Разгул смерча

Последствия торнадо

Ранее "Страна" показывала видео июньского смерча, который пронесся по полям Одесской области.

А в июле смерч наблюдали возле туристической Кирилловки.