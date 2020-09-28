Опубликовано видео воскресного торнадо над Херсонской областью и его последствий
В воскресенье, 27 сентября, через пгт Большая Александровка, что в Херсонской области, прошел сильный торнадо. Он оставил после себя сорванные крыши домов и беспорядок во дворах усадеб жителей.
О стихии написал в своем Фейсбук метеоролог Игорь Кибальчич.
По оценкам Кибальчича, торнадо был довольно мощным.
"Он имел мезоциклонное происхождение и возник на контрастном холодном фронте... Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с", - написал специалист.
Он также опубликовал снимки смерча и видеозаписи жителей с последствиями стихии.
Разгул смерча
Последствия торнадо
Ранее "Страна" показывала видео июньского смерча, который пронесся по полям Одесской области.