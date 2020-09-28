Во Львовской области 28-летний парень выстрелил в окно матери своей бывшей девушки, желая ей смерти. Однако пока его искала полиция, он застрелился.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube, в понедельник, 28 сентября.

Так, молодой человек в ночное время пришел в дом, где жила его бывшая сожительница вместе со своей матерью и двумя детьми. Он вытащил оружие и выстрелил в их окно. В результате пострадала 51-летняя женщина. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии и в настоящее время находится без сознания.

Подозреваемого разыскивали более суток и нашли на железнодорожной станции в соседнем селе. Как выяснилось, он застрелился их обреза охотничьего ружья.

"Он подавал признаки жизни на момент, когда его обнаружили, но принятыми мерами не удалось спасти", – расскащал руководитель управления уголовного розыска львовской полиции Андрей Коцур.

В сюжете добавили, что бывшая сожительница молодого человека убеждена, что именно он стрелял в ее мать. А близкие парня не верят в это предположение.

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